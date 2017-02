Indien Kampf gegen Ölteppich vor der Küste

Mehr als 1.000 Helfer kämpfen derzeit gegen das Öl. (Deutschlandfunk)

An der indischen Ostküste breitet sich nach der Kollision zweier Schiffe ein Ölteppich aus.

Mehr als 1.000 Menschen kämpfen vor der Küstenstadt Chennai mit Schaufeln und Eimern gegen die Verschmutzung. Wie die Küstenwache mitteilte, beteiligen sich sowohl die Umweltschutzbehörde als auch zahlreiche freiwillige Helfer, darunter Studenten und Fischer. Den Angaben zufolge sollen die am schlimmsten betroffenen Abschnitte bis morgen vom Öl befreit werden. - Am vergangenen Wochenende waren in der Nähe des Hafens Ennore zwei Schiffe kollidiert. Dabei traten rund 20 Tonnen Öl aus. Inzwischen ist an der Küste ein Streifen von 30 Kilometern Länge verschmutzt. Umweltschützer kritisierten die späte Reaktion der Behörden.