Rund fünf Jahre nach den Unruhen in einem Autowerk in Indien sind 13 Arbeiter zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Vier weitere müssen für jeweils fünf Jahre ins Gefängnis. Das Gericht in Neu Delhi sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten an den Ausschreitungen beteiligt waren, bei denen damals ein Manager getötet wurde.