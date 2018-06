Gerüchte über vermehrte Kindesentführungen haben in Indien zum Tod von mehreren Menschen geführt.

Das berichtet die BBC unter Berufung auf die örtliche Polizei. Demnach wurden zwei Männer im Bundesstaat Assam erschlagen, als sie in einem Dorf nach dem Weg fragten. Im vergangenen Monat waren bereits sechs Menschen unter ähnlichen Umständen getötet worden.



Über den Internetdienst WhatsApp sind nach Angaben der Polizei verstärkt Gerüchte in Umlauf gebracht worden, Kinder würden von organisierten Banden entführt. Die Behörden teilten mit, es sei schwer, die Falschmeldungen wieder einzufangen, sobald sie in den sozialen Medien verbreitet würden.

