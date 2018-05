In Indien ist nach Angaben von Ministerpräsident Modi das letzte von rund 600.000 Dörfern an das Stromnetz angeschlossen worden.

Modi erklärte, er sei erfreut, dass jetzt jeder Ort im Land Zugang zu Elektrizität habe. Indische Medien melden jedoch unter Berufung auf die Opposition, dass dies irreführend sei. So berichtet die Zeitung "Business Standard", noch immer würden 30,6 Millionen Haushalte nicht mit Strom versorgt.



Laut der Regierung in Neu Delhi gilt ein Dorf bereits als an die Versorgung angeschlossen, sobald zehn Prozent der Häuser Strom haben.

