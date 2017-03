Die Partei des indischen Premierministers Modi hat die Regionalwahlen in mindestens zwei von fünf Bundesstaaten gewonnen.

Im größten Bundesstaat Uttar Pradesh mit mehr als 200 Millionen Einwohnern sicherte sich die hinduistisch-nationalistische BJP sogar eine Zweidrittelmehrheit. Der Vorsitzende der Partei, Sha, sprach von einem historischen Mandat, das die indische Politik in eine neue Richtung lenke. Modi teilte über Twitter mit, er sei überwältigt von der Unterstützung. Oppositionsführer Gandhi von der Kongresspartei räumte seine Niederlage ein und gratulierte Modi zum Wahlsieg. Die BJP gewann auch in Uttarakhand. Dagegen siegte die Kongresspartei im Punjab. In Manipur und Goa sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt. - Die Regionalwahlen gelten als wichtiger Test für die landesweite Abstimmung 2019.