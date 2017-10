Der Oberste Gerichtshof in Indien hat Sex mit Minderjährigen in der Ehe für strafbar erklärt.

Auch bei verheirateten Paaren sei Sex mit einer Frau unter 18 Jahren als Vergewaltigung anzusehen, urteilte das Gericht in Neu Delhi. Mit dem Urteil stellten sich die Richter gegen die indische Regierung, die die Bestrafung von ehelicher Vergewaltigung als Gefahr für die Institution der Ehe ansieht. Zur Begründung hieß es, dass Minderjährige in Indien offiziell nicht heiraten dürfen. Dennoch werden insbesondere in ländlichen Regionen Millionen minderjährige Mädchen zur Heirat gezwungen.