Indien Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe zu Silvester

Bei den Silvesterfeiern in der Innenstadt von Bangalore sollen Frauen massenhaft belästigt worden sein. (AFP)

In Bangalore in Indien hat es offenbar in der Silvesternacht zahlreiche sexuelle Übergriffe auf Frauen gegeben.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Die Beamten hätten glaubwürdiges Beweismaterial vorliegen, hieß es. Die Aufnahmen von mehr als 40 Überwachungskameras im Stadtzentrum sollen ausgewertet werden. In sozialen Netzwerken waren bereits Videoaufnahmen aufgetaucht, die Frauen zeigen, die weinen und um Hilfe rufen. Ein Vertreter der Regionalregierung im Bundesstaat Karnataka rief Empörung mit der Äußerung hervor, der westliche Kleidungsstil von Frauen sei der Grund für die sexuellen Übergriffe gewesen. Von der Zentralregierung wurde er dafür scharf kritisiert.