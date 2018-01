In Indien haben Proteste von Angehörigen der untersten Kaste am zweiten Tag in Folge die Metropole Mumbai und Teile des umgebenden Bundesstaats Maharashtra lahmgelegt.

Die Demonstranten blockierten den Verkehr und veranstalteten Kundgebungen. Die Angehörigen der untersten Schicht wurden früher als "Unberührbare" bezeichnet und nennen sich heute Dalit. Auslöser für die Proteste war der Tod eines 28-Jährigen am Montag nahe der Stadt Pune. Er wurde offiziellen Angaben zufolge bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Dalit-Aktivisten und rechtsgerichteten Gruppen getötet. Die Dalit sehen sich von der indischen Regierung unter Premierminister Modi unterdrückt.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.