Bei Unwettern in Indien - darunter auch Sandstürme - sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen.

In den Nachrichtenagenturen ist die Rede von bis zu 40 Toten, viele davon im Bundesstaat Uttar Pradesh im Norden des Landes. Es waren aber auch andere Regionen betroffen, ebenso wie die Hauptstadt Neu Delhi. Die meisten Menschen starben bei Blitzeinschlägen und durch einstürzende Häuser.



Die Stürme richteten erhebliche Schäden an. Der starke Wind entwurzelte Bäume und führte zu Einschränkungen im Verkehr. Am Flughafen von Neu Delhi wurden zahlreiche Flüge umgeleitet. Erst vor zwei Wochen hatte es bei einem Sandsturm in Indien mehr als 100 Tote gegeben.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.