Im Norden Indiens sind durch Sandstürme und schwere Unwetter mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben des Katastrophenschutzes in den Bundesstaaten Uttar Pradesh und Rajasthan wurden mehr als 140 Menschen verletzt. Die Opferzahl werde vermutlich noch weiter steigen. In den Stürmen der vergangenen Nacht waren Mauern und Bäume umgestürzt. Zu den am schwersten betroffenen Gebieten gehörte laut Medienberichten der Bezirk Agra, in dem sich der Palast Taj Mahal befindet.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.