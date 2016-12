Indischer Ozean Gedenken an Tsunami-Opfer von 2004

Tsunami-Denkmal in Banda Aceh in Indonesien (Doreen Fiedler/dpa )

In mehr als einem Dutzend Ländern rund um den Indischen Ozean ist heute der Opfer der Tsunami-Katastrophe von 2004 gedacht worden.

Nach einem Beben der Stärke 9,1 waren damals am zweiten Weihnachtstag in 14 Ländern fast 230.000 Menschen durch einen Tsunami ums Leben gekommen. Die Wellen erreichten Höhen von bis zu 20 Metern. Besonders schwer traf es die indonesische Provinz Aceh. Dort streuten viele Menschen heute Blumen auf Massengräber, in denen die zahlreichen Opfer beigesetzt wurden. In Sri Lanka organisierte die Regierung Trauerfeiern - ebenso wie die buddhistischen, hinduistischen und christlichen Religionsgemeinschaften des Landes. Die Gedenkfeiern in Thailand waren verbunden mit einer Aktion zur Nachhaltigkeitspolitik. Das Land hat seit dem Tsunami mehr als 100 Warntürme entlang seiner Küsten aufgestellt, in den gefährdeten Provinzen finden regelmäßig Katastrophenschutzübungen statt.