Die letzte Suche nach dem Wrack des Malaysia-Airlines-Flugs MH370 ist ohne Erfolg zu Ende gegangen.

Die US-Firma Ocean Infinity hatte in den vergangenen Monaten mit Tauchrobotern auf dem Grund des Indischen Ozeans nach dem Wrack gesucht. Nach zweimaliger Verlängerung wollte Malaysias Regierung die Aktion aber nicht weiter unterstützen. Die offiziellen Versuche, das Flugzeug zu finden, waren bereits im vergangenen Jahr eingestellt worden.



Die Maschine mit 239 Menschen an Bord war im März 2014 von den Radarschirmen verschwunden. Bis heute wurde nicht geklärt, was geschehen ist.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.