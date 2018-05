In der indonesischen Hafenstadt Surabaya sind bei einem Selbstmordanschlag auf das Polizei-Hauptquartier mindestens zehn Personen verletzt worden.

Vier Attentäter kamen ums Leben. Nach Angaben der Behörden handelt es sich um Mitglieder einer Familie, die sich mit zwei Motorrädern in die Luft sprengten. Gestern waren in Surabaya bei drei Anschlägen auf christliche Kirchen mindestens acht Menschen getötet worden. Die Terrormiliz IS bekannte sich zu den Angriffen.



Indonesiens Präsident Widodo sprach von einem unwürdigen und barbarischen Akt von Feiglingen. Er kündigte im Fernsehen an, ein neues Anti-Terrorismus-Gesetz durchzusetzen.

14.05.2018