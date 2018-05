Bei einem Angriff auf ein Polizeiquartier in Indonesien sind mehrere Menschen getötet worden.

Nach Behördenangaben fuhren fünf mit Schwertern bewaffnete Männer mit einem Kleinbus in das Gebäude in der Hauptstadt Jakarta. Die Polizei erschoss vier von ihnen und nahm den Fahrer fest. Ein Polizist wurde von dem Fahrzeug überrollt und getötet.



Erst vor wenigen Tagen waren bei zwei Bombenanschlägen in Indonesien 26 Menschen getötet worden, darunter 13 Attentäter. Bei den Angreifern hatte es sich um zwei Familien gehandelt, die auch ihre Kinder als Attentäter einsetzten. Die Terrormiliz IS bekannte sich zu den Attacken.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.