Muslimische Gelehrte aus Afghanistan, Pakistan und Indonesien haben Terror und Extremismus verurteilt.

Gewalt gegen Zivilisten und Selbstmordattentate verstießen gegen die heiligen Prinzipien des Islams, heißt es in einer Erklärung von 70 Geistlichen. Sie nahmen auf Einladung von Indonesiens Präsident Widodo an einer Konferenz nahe Jakarta teil. Es sollten Möglichkeiten gefunden werden, die islamistischen Taliban in Afghanistan vom Ende der Gewalt zu überzeugen. Widodo führte aus, man wolle die Gelehrten ermutigen, den Friedensprozess dort voranzutreiben. Die Taliban hatten zum Boykott der Konferenz aufgerufen.

