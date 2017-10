Human Rights Watch hat die drastische Anwendung der Scharia-Gesetzgebung in Indonesien kritisiert.

Wie die Menschenrechtsorganisation mitteilte, gab es in der Provinz Aceh seit Oktober 2015 rund 530 öffentliche Auspeitschungen. Männer und Frauen seien bestraft worden, weil sie sich an Glücksspielen beteiligt, außerehelichen Sex gehabt oder sich als Nichtverheiratete geküsst hätten. Human Rights Watch spricht von einem Verstoß gegen die in Indonesiens Verfassung verankerte Religionsfreiheit sowie gegen universelle Menschenrechte.