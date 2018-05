In Indonesien sind bei Bombenanschlägen auf drei christliche Kirchen mindestens sechs Menschen getötet worden.

Mehr als 35 weitere wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Sie geht von Selbstmordattentätern aus. Die Angriffe ereigneten sich in Surabaya, der zweitgrößten Stadt Indonesiens. Die Bomben detonierten während der sonntäglichen Gottesdienste innerhalb weniger Minuten.



Die Behörden vermuten als Urheber der Anschläge eine islamistische Gruppe, die dem IS nahesteht. Ein Bekennerschreiben gibt es bislang aber nicht. Der IS hatte vor wenigen Tagen die Verantwortung für einen Gefängnisaufstand in Jakarta übernommen, bei dem sechs Menschen getötet wurden.

