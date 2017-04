In der indonesischen Hauptstadt Jakarta ist der christliche Gouverneur abgewählt worden.

Bei der Abstimmung setzte sich der muslimische Bewerber Baswedan klar gegen Amtsinhaber Purnama durch, der seine Niederlage eingestand. Die Gouverneurswahl galt als Stimmungstest für religiöse und ethnische Toleranz in dem mehrheitlich muslimischen Staat. Der bisherige Gouverneur Purnama ist Christ mit chinesischen Wurzeln und wird seit Längerem von muslimischen Fundamentalisten angefeindet. Außerdem steht er vor Gericht, weil er den Koran verunglimpft haben soll. Purnama bestreitet das.



Die Gesellschaft für bedrohte Völker erklärte, Intoleranz und Rassismus nähmen in Indonesien zu. Das habe sich auch an dem erbitterten Wahlkampf gezeigt, der tiefe Gräben hinterlassen habe.