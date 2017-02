Indonesien Überschwemmungen in Jakarta - Tausende Häuser unter Wasser

Überschwemmungen in Jakarta: Einige Bewohner nutzten Boote, um sich fortzubewegen (AFP )

In Indonesiens Hauptstadt Jakarta hat heftiger Regen zu Überschwemmungen geführt.

Nach Angaben des Katastrophenschutzes stehen Tausende Häuser unter Wasser. Die Kanalisation ist demnach völlig überlastet. In Teilen der Millionenstadt steht das Wasser eineinhalb Meter hoch. - Vor drei Jahren waren in Jakarta bei Überschwemmungen in der Regenzeit rund 20 Menschen ums Leben gekommen.