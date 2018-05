In der indonesischen Hafenstadt Surabaya hat erneut eine Familie einen Selbstmordanschlag ausgeführt.

Ziel war das Polizei-Hauptquartier. Vier Attenäter kamen ums Leben, mindestens zehn Personen wurden verletzt. Nach Angaben der Behörden sprengten sich die Familienmitglieder auf Motorrädern in die Luft. Ein achtjähriges Kind, das ebenfalls auf einem der Motorräder saß, habe überlebt.



Gestern waren in Surabaya bei drei Anschlägen auf christliche Kirchen mindestens 13 Menschen getötet worden. Die Attentäter, ebenfalls eine einzige Familie, sollen laut Polizeiangaben Verbindungen zur Terrorgruppe Jamaah Anshar Daulah (JAD) gehabt haben. Die JAD versteht sich als IS-Ableger. Der IS reklamierte die Anschlagsserie für sich. Den Angaben zufolge soll der Vater den Anschlag auf die Kirche der pfingstkirchlichen Gemeinde verübt haben. Die Mutter habe gemeinsam mit ihren beiden neun und zwölf Jahre alten Töchtern die Bombe in der protestantischen Kirche gezündet. Der Anschlag auf die katholische Kirche sei von den 16 und 18 Jahre alten Söhnen verübt worden. Bei der Familie soll es sich um indonesische IS-Rückkehrer aus Syrien handeln.



Gestern Abend protestierten in Surabaya Hunderte Muslime und Christen bei einer Mahnwache gegen Gewalt und Terror. "Keine Religion lehrt Terrorismus" war auf Transparenten zu lesen. Kirchen und islamische Organisationen verurteilten die Anschläge. Indonesiens Präsident Joko Widodo nannte die Attentate einen barbarischen Akt von Feiglingen. Er kündigte im Fernsehen an, ein neues Anti-Terrorismus-Gesetz durchzusetzen.



Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Angriffe zeigten, wie bedroht Christen in vielen Ländern der Welt seien. Für Deutschland bleibe es eine Aufgabe und auch ein Grundwert der Außenpolitik, für das Lebensrecht der christlichen Gemeinden in aller Welt und für den Schutz der Religionsfreiheit einzutreten.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.