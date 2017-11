Deutschland und mehr als die Hälfte der EU-Mitgliedsstaaten informieren nicht ausreichend über heimische Industrieschadstoffe.

Das geht aus einer in Brüssel veröffentlichten Erhebung des Europäischen Umweltbüros hervor. Wesentliche Dokumente zu Umweltbelastungen fehlten außer in der Bundesrepublik unter anderem auch in Österreich, Frankreich, Griechenland, Polen und Großbritannien. In der Studie wurde unter anderem untersucht, wie leicht Informationen von Industrieanlagen erhältlich sind.



Deutschland landete bei der Auswertung in der niedrigsten Kategorie "Nichterfüllung der Mindestanforderungen". Mit Irland, Norwegen und Bulgarien wurden nur drei europäische Staaten als "exzellent" ausgezeichnet.