Die Weltgesundheitsorganisation will die Infektionskrankheit Cholera bis 2030 weitgehend besiegt haben.

Milliarden Menschen würden mit Hilfe von mehr als 50 Partnerorganisationen Zugang zu sauberem Wasser erhalten, erklärte die WHO in Genf. In besonders betroffenen Gebieten solle geimpft werden. Außerdem solle es mehr sanitäre Einrichtungen geben.



Cholera ist eine bakterielle Infektionskrankheit. Sie betrifft vorwiegend den Dünndarm und wird durch verschmutztes Wasser oder Nahrungsmittel übertragen. Bei schlechten hygienischen Verhältnissen breitet sie sich besonders schnell aus. Jedes Jahr infizieren sich 2,9 Millionen Menschen, mehr als 100.000 sterben. Die meisten Fälle treten laut WHO in Afrika auf, derzeit grassiert eine Epidemie im Jemen.