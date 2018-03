Der jüngste tödliche Unfall mit einem autonom fahrenden Auto in den USA schürt auch in Deutschland Zweifel an der Technologie.

Der Wirtschaftsinformatiker Oliver Bendel von der Fachhochschule Westschweiz sagte im Deutschlandfunk, er sei dagegen, automatisiertes Fahren in Ballungsräumen zuzulassen. Städte seien zu komplex für Autos und die Menschen wären dann die "Versuchskaninchen". Nach Bendels Einschätzung könnte das automatisierte Fahren auf Autobahnen funktionieren, aber auch dort habe die Technologie noch einen "sehr, sehr langen Weg" vor sich.



In der Stadt Tempe im US-Bundesstaat Arizona war am Montagabend eine Fußgängerin von einem Roboter-Auto des Fahrdienstleisters Uber erfasst worden. Die Frau starb später im Krankenhaus. Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls im autonomen Modus, allerdings saß noch ein Techniker hinter dem Steuer. Uber stoppte vorerst alle Tests mit autonomen Fahrzeugen.



Die amerikanische Verbraucherorganisation Consumer Watchdog kritisierte fehlende Regulierungen beim Einsatz solcher Autos. In Deutschland forderte der TÜV-Verband "lückenlose Aufklärung".



Digital-Staatsministerin Bär (CSU) warnte hingegen davor, die Technologie zu verteufeln. In Deutschland gebe es jedes Jahr 3.000 Verkehrstote. 95 Prozent davon seien auf menschliches Versagen zurückzuführen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.