Bundeskanzlerin Merkel hat vor Hackerangriffen auf die öffentliche Infrastruktur in Deutschland gewarnt.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung sagte Merkel bei einem Treffen mit dem Verband kommunaler Unternehmen in Berlin, ganze Versorgungsbereiche könnten durch Cyberattacken lahmgelegt werden. Die Kanzlerin verwies auf beängstigende Beispiele in der Ukraine. Dort habe es Angriffe etwa auf Kraftwerke gegeben. Cybersicherheit sei von großer Bedeutung, meinte Merkel. Der Bund sei bereit, in diesem Bereich enger mit den Kommunen zusammenzuarbeiten.