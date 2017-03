Erreichen werden die Postkarten ihre Adressaten wohl nicht - dennoch dürfte von der Solidaritätsaktion türkischer Journalisten Symbolwirkung ausgehen. Profitieren sollen ihre inhaftierten Kollegen, unter ihnen auch der deutsch-türkische Korrespondent Deniz Yücel.

Seit dem Mittag werden unter den Hashtags #FreePress und #GazetecilereOzgurluk Adressen samt Zellennummer der Betroffenen verbreitet, zusammen mit Postkartenmotiven und der Bitte, diese auszudrucken und an die genannte Anschrift zu schicken. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" und der Autorenverband PEN unterstützen die Idee. Im Mittelpunkt stehen zwölf Gefangene, unter ihnen der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel, der Herausgeber der türkischen Zeitung "Cumhuriyet", Bülent Utku, ebenso wie der neue Chefredakteur der Zeitung, Murat Sabuncu. Sie zählen zu den bekanntesten Journalisten der Türkei.

‘The plot continues. We weren’t silent. We will not be quiet.’ Journalists fight for Ahmet Sik’s freedom #GazetecilereOzgurluk #FreePress pic.twitter.com/JKVxI27r1v