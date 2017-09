Initiative Zukunft öffentlich-rechtliche Medien Eine Lanze für ARD, ZDF und Deutschlandradio

"Wir brauchen einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk heute dringender denn je." Das haben 40 Bürger in einem offenen Brief an die Ministerpräsidenten geschrieben. Eine der Unterzeichnerinnen, Christine Horz, erklärt im Deutschlandfunk ihre Initiative.

Christine Horz im Gespräch mit Michael Borgers