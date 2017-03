Die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Bentele, fordert das Wahlrecht für Menschen mit rechtlicher Betreuung.

Die Mitgestaltung des politischen Lebens sei ein Eckpfeiler der Teilhabe, sagte Bentele im Bundestag in einer Aussprache zum jüngsten Teilhabebericht der Bundesregierung. Menschen, die dauerhaft einen rechtlichen Betreuer haben, dürfen bislang nur bei Landtags- und Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wählen. In den anderen Ländern und bei der Bundestagswahl haben sie kein Wahlrecht. Redner aller Fraktionen plädierten in der Debatte dafür, die Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft weiter voranzubringen, besonders auf dem Arbeitsmarkt.



Die Grünen-Abgeordnete Rüffer erklärte, sie wünsche sich mehr Menschen mit Behinderung im künftigen Bundestag.