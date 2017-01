Inklusion Verfassungsbeschwerde in NRW gescheitert

Inklusiver Sportunterricht an einer Schule in Hannover. (Sebastian Gollnow/dpa)

In Nordrhein-Westfalen sind mehr als 50 Kommunen mit einer Verfassungsbeschwerde gegen Regelungen der schulischen Inklusion gescheitert.

Der Verfassungsgerichtshof in Münster erklärte die Beschwerde für unzulässig. Die Städte und Gemeinden hatten vor allem die finanziellen Belastungen bei der Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts für behinderte und nicht behinderte Kinder kritisiert. Hintergrund ist der seit 2013 in Nordrhein-Westfalen bestehende Rechtsanspruch auf Unterricht in Regelschulen für alle Kinder.



Landesschulministerin Löhrmann begrüßte die Entscheidung. Das Gericht habe klargestellt, dass das Land die Rechte der Kommunen durch die Einführung der Inklusion nicht beschnitten habe.



(Az: VerfGH 8/15)