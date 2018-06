Bundesinnenminister Seehofer hat einen für heute geplanten gemeinsamen Auftritt mit Bundeskanzlerin Merkel abgesagt.

Sein Ministerium gab "terminliche Gründe" dafür an. Merkel und Seehofer sollten bei einer Gedenkstunde für die Opfer von Flucht und Vertreibung im Deutschen Historischen Museum in Berlin auftreten. Seehofer sollte ein Grußwort sprechen; Merkel die zentrale Ansprache halten.



Es sollte der erste gemeinsame öffentliche Termin der beiden seit der Vertagung ihres Streits um die Zurückweisung von Flüchtlingen am Montag sein. Merkel hatte Seehofer indirekt mit Entlassung gedroht, sollte er sich gegen ihre Richtlinienkompetenz stellen und die Zurückweisungen ohne europäische Absprachen anordnen.



Deutschland macht seit 2015 am UNO-Weltflüchtlingstag mit einer eigenen Veranstaltung auf das Leid Geflohener aufmerksam und erinnert zudem an die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.