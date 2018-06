In Quedlinburg in Sachsen-Anhalt wird heute die Innenministerkonferenz fortgesetzt.

Daran nimmt auch Bundesinnenminister Seehofer teil, der seinen Länderkollegen Auskunft über die sogenannten "Anker"-Zentren geben will. Dort sollen Asylsuchende das komplette Verfahren durchlaufen und im Falle einer Ablehnung auch gleich von dort aus abgeschoben werden. In vielen Bundesländern stoßen die Pläne auf Skepsis. Kritisiert werden unter anderem Unklarheiten über maximale Aufenthaltsdauer sowie Höchstzahl an Personen pro Zentrum.



Weiteres Thema dürfte die Auswirkungen der Asyl-Affäre im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sein.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.