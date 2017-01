Innere Sicherheit De Maizière und Maas verständigen sich auf härteres Vorgehen gegen Gefährder

Bundesinnenminister Thomas de Maiziére (dpa / picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Als Konsequenz aus dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt haben sich Bundesinnenminister de Maizière und Bundesjustizminister Maas auf ein Sicherheitspaket geeinigt.

Nach einem Treffen kündigten die beiden Politiker ein härteres Vorgehen gegen so genannte Gefährder an. De Maizière sagte, es solle eine Residenzpflicht und eine Verschärfung der Wohnsitzauflage für Asylbewerber geben, die über ihre Identität täuschten. Maas erläuterte, die Bewegungsfreiheit solle sich auf einen bestimmten Bezirk begrenzen. Ein Verstoß gegen diese Art der Wohnsitzauflage solle als Straftat gelten. Geplant sind zudem neue Regelungen für die Abschiebehaft. De Maizière kündigte an, es werde ein neuer Haftgrund eingeführt, für diejenigen, von denen eine Terrrorgefahr ausgehe. Wenn sich die Ausstellung eines Passes durch die Herkunftsländer verzögere, könne die Abschiebehaft auch länger als drei Monate dauern.



De Maizière sprach sich zudem für eine elektronische Fußfessel aus. Eine solche Maßnahme solle dann greifen, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet sei oder Terrorgefahr bestehe. Schließlich plädierte der Innenminister für die Umsetzung der EU-Vorgaben zur Fluggastdatenspeicherung.