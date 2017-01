Innere Sicherheit Gabriel warnt vor Scheindebatte

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) (AFP / Steffi Loos)

Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Gabriel hat vor einer ideologischen Debatte um die Sicherheit in Deutschland gewarnt.

Dies sei auch in einem Wahljahr nicht hilfreich, sagte Gabriel im ZDF. Vorwürfe von Bundesinnenminister de Maizière, der den Sozialdemokraten mangelnde Kooperationsbereitschaft in Fragen von Sicherheit und Terrorabwehr unterstellt hatte, wies Gabriel zurück. Dies sei nicht besonders fair, da de Maizière zum Beispiel 14.000 Polizeibeamte nicht eingestellt habe. Der Innenminister und CDU-Politiker äußerte inzwischen die Hoffnung auf eine rasche Einigung mit der SPD auf härtere Abschieberegeln für Gefährder. De Maizière wird sich dazu in der kommenden Woche mit Justizminister Maas von der SPD ins Benehmen setzen.