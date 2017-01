Innere Sicherheit Maas zeigt sich offen für Fußfessel

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Nach dem Anschlag in Berlin zeigt sich Bundesjustizminister Maas offen für weitere Maßnahmen zur Überwachung von Gefährdern.

Dabei dürfe auch der Einsatz elektronischer Fußfesseln kein Tabu sein, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Gestern hatte Maas bereits vorgeschlagen, künftig auch dann Abschiebehaft für Gefährder zu verhängen, wenn die Herkunftsstaaten bei der Rückführung nicht mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten.

SPD-Fraktionchef Oppermann plädierte in diesem Zusammenhang dafür, den Druck auf die betreffenden Staaten zu erhöhen und auch Sanktionen zu erwägen. Grünen-Chefin Peter warnte vor reflexhaften Reaktionen. Es komme vielmehr darauf an, bereits vorhandene Gesetze zu vollziehen, sagte sie im Deutschlandfunk. - Maas will morgen mit Bundesinnenminister de Maizière über eine Neugestaltung der Sicherheitsordnung beraten.