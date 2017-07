Die deutschen Sicherheitsbehörden haben im vergangenen Jahr zunehmenden Extremismus in mehreren Bereichen registriert.

Laut dem jüngsten Verfassungsschutzbericht stieg die Zahl rechtsmotivierter Gewalttaten bundesweit um fast 14 Prozent auf 1.600. Erstmals in dem Papier erwähnt wurde auch die sogenannte Reichsbürger-Bewegung, der demnach

rund 12.000 Personen angehören. Zudem nahm die Zahl an Salafisten zu und zwar von 8.350 auf 10.100. Verzeichnet wird zudem ein Anstieg von innertürkischen Konflikten, die zunehmend auch in Deutschland ausgetragen werden.



Der Bericht wurde heute in Berlin von Bundesinnenminister de Maiziere und Verfassungsschutzpräsident Maaßen vorgestellt.