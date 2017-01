Innere Sicherheit Merkel stellt sich hinter de Maizières Vorschlägen

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (Imago / Christian Thiel)

Innenminister de Maizière hat für seine Forderung nach einer Zentralisierung des Verfassungsschutzes die Unterstützung von Bundeskanzlerin Merkel.

Regierungssprecher Streiter sagte in Berlin, die Kanzlerin habe den Innenminister zu seinem Vorstoß ermutigt. Man lebe in einer Zeit neuer Herausforderungen. Es könne nicht der richtige Weg sein, organisatorische Veränderungen rundweg abzulehnen.



Kritik kam dagegen vom Linken-Abgeordneten Renner. Er sagte im Deutschlandfunk, de Maiziere konstruiere mit seinem Vorschlag eine Art Notstandssituation, die es nicht gebe. Das sei gefährlich, weil es die AfD in ihrer Behauptung bestärke, dass der Staat quasi schutzlos sei.



De Maizière hatte unter anderem verlangt, die Landesämter für Verfassungsschutz aufzulösen und stattdessen eine zentrale Behörde zu schaffen.