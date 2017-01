Innere Sicherheit Oppermann wirft CSU Radikalität vor

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (Imago / Christian Thiel)

Die Debatte über die Innere Sicherheit wird immer mehr zum bestimmenden Thema in der großen Koalition.

SPD-Fraktionschef Oppermann wies Forderungen der CSU nach Gesetzesverschärfungen zurück. In der "Passauer Neuen Presse" nannte er es erschreckend, mit welcher Radikalität die CSU die Sicherheitspolitik auf den Kopf stellen wolle. Dabei reiche der rechtliche Rahmen für die meisten notwendigen Maßnahmen aus, sagte Oppermann und nannte als Beispiel Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber.



Bundesinnenminister de Maizière sprach sich in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" dafür aus, das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei zu stärken und die Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten einer Bundesverwaltung aufzulösen. Die Neuordnungen seien erforderlich, um Deutschland und Europa krisenfest zu machen, schrieb der CDU-Politiker.



CSU-Chef Seehofer bezeichnete die Sicherheitslage in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe als politisch gefährlich für die Union. Wahlen seien schon durch unwichtigere Dinge entschieden worden.