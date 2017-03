Bundeswehr und Polizei haben mit ihrer ersten gemeinsamen Übung zur Bewältigung eines Terrorangriffs in Deutschland begonnen.

Man habe einen Krisenstab gebildet, der laufend berate, sagte Bundesinnenminister de Maizière in Berlin. Grundlage sei ein Szenario, wonach in mehreren Bundesländern gleichzeitig und über einen längeren Zeitraum Anschläge verübt würden. Weiter betonte der Minister, auch im Terrorfall bleibe die Führung in den Händen der Polizei. Die Bundeswehr sei unterstützend tätig. Es sei wichtig, sich auch auf Undenkbares vorzubereiten, damit in einer solchen Lage agiert werden könne.