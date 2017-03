Bundeswehr und Polizei haben mit ihrer ersten gemeinsamen Anti-Terrorübung in Deutschland begonnen.

Bei der Großübung in sechs Bundesländern werden mehrere Anschläge über einen längeren Zeitraum simuliert. Dabei werden Kommunikation, Koordination und Alarmketten getestet. Bundesinnenminister de Maiziére betonte, für ihn sei es wichtig, dass man sich auf Undenkbares vorbereite, damit in einer solchen Lage verantwortungsvoll und entschlossen gehandelt werden könne. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen betonte, niemand würde verstehen, wenn die Bundeswehr im Ernstfall nicht helfe. Die Grünen-Politikerin Michalic bezeichnete die gemeinsame Übung dagegen als verantwortungslos. Sie sagte der "Rheinischen Post", damit werde ein Misstrauen der Polizei gegenüber zum Ausdruck gebracht, was völlig unangebracht sei. Diese sei sehr gut in der Lage, Terrorgefahren zu begegnen.



Der Einsatz der Bundeswehr im Inland ist politisch umstritten. Das Grundgesetz erlaubt diesen nur in Ausnahmefällen.