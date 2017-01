Es ist Wahljahr und die Koalitionäre wollen offenbar keine Zeit verstreichen lassen: da prescht der Bundesinnenminister mit einem vor Pathos triefenden Text voller Ideen zur inneren Sicherheit voran. Und da antwortet ihm schon vorab und offensichtlich schneller als geplant, der SPD-Parteichef Sigmar Gabriel mit einem eigenen Aufsatz, was für ihn als Sozialdemokraten unter Innerer Sicherheit zu verstehen und zu tun sei – die Sicherheit sei der Freiheit Unterpfand, heißt es zum Beispiel wulstig. Doch räumt man das Wahlkampf-Wortgeröll weg, an dem beide nicht sparten, bleibt einiges zu diskutieren.

Vieles von dem, was Bundesinnenminister Thomas de Maizière vorschlägt, bräuchte Zeit – viel Zeit, und die liegt absehbar nach der Bundestagswahl. Doch auch was Sigmar Gabriel in seinem Papier stehen hat, wäre zum Großteil nicht mehr in dieser Legislaturperiode umsetzbar. Da wirkt es kaum überzeugend, wenn der SPD-Chef den Innenminister dafür kritisiert, dass dieser neben kleinen Ideen auch sehr große Linien entwirft, wie er sich die Sicherheitsarchitektur in Deutschland vorstelle.

CSU und AfD versprechen Lösungen, wo sie nicht geleistet werden können

Natürlich muss, kann und darf man über die Frage reden, ob die Sicherheitsinstitutionen so organisiert sind, wie sie sein sollten. Und die Antwort lautet im Ergebnis: Es ist noch Luft nach oben. Natürlich darf man sich fragen, ob jedes Bundesland seine eigene Verfassungsschutzbehörde braucht, nur weil es die Bundesländer gibt. Und man könnte auch fragen, ob 16 Länderpolizeien wirklich notwendig sind, oder auch andere Lösungen denkbar.

Genau wie, worauf Sigmar Gabriel hinweist, noch sehr viel Luft nach oben ist, wenn es um die Frage geht, wie tatsächlich effektiv der Radikalisierung von Menschen in Deutschland entgegengewirkt werden kann - ohne dass man bestimmte Religionen pauschal verdächtigt.

Und auch wenn längst nicht alles unter den Vorschlägen tatsächlich eine gute Idee und einiges auch mäßig sinnhaft begründet ist: in der Sache sind beide Initiativen grundsätzlich berechtigt und diskussionswürdig. Beide leiden aber auch an einem gemeinsamen Manko: sie denken die Bedrohungen, für die sie versuchen, Konzepte zu bieten, in weiten Teilen eben nur auf der Ebene, für die in diesem Jahr eine Wahl ansteht.

Und das ist ein großes, vielleicht das größte Defizit der Vorschläge sowohl Thomas de Maizières als auch Sigmar Gabriels: wer Sicherheit nur deutsch denkt, tappt in die gleiche Falle, in der CSU und AfD schon längst sitzen: sie versprechen Lösungen, wo sie nicht geleistet werden können. Ein wirkliches Mehr an Sicherheit ist am Ende nur gesamteuropäisch denkbar. Doch mehr als etwas zwischenstaatliche Kooperation und europäischen Grenzschutz haben beide nicht vorgeschlagen. Vielleicht fällt auch dazu den beiden noch etwas ein – das Wahljahr ist ja noch jung.

Falk Steiner (Deutschlandradio / Bettina Straub)Falk Steiner arbeitet seit 2013 im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Als Korrespondent bearbeitet er dort vor allem Themen der Digital- und der Sicherheitspolitik im weiteren Sinne. Zuvor arbeitete er als Freier Journalist unter anderem für Zeitungen, Magazine, Radiosender und digitale Medien sowie zwei Jahre beim Bundesverband der Verbraucherzentralen zum digitalen Wandel aus Verbrauchersicht. Zuvor war er bei einer Berliner Agentur und bei Zeit Online in Hamburg tätig. Studiert hat er Politikwissenschaft in Bonn und Berlin.