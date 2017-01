Innere Sicherheit Wagenkecht (Linke) für bessere Ausstattung der Polizei

Sahra Wagenknecht, Fraktionschefin der Linken (picture alliance / dpa / Wolfgang Kumm)

In der Debatte um die Innere Sicherheit hat die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Wagenknecht, eine bessere Ausstattung der Polizei gefordert.

Wenn man diese - wie seit Jahren geschehen - kaputt spare, sei Sicherheit nicht zu haben, kritisierte Wagenknecht im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Die Linken-Politikerin sieht auch die Bundesregierung in der Pflicht. Die Finanzausstattung der Länder werde wesentlich im Bund mit der Steuerpolitik bestimmt. Unverständnis äußerte Wagenknecht darüber, dass Islamisten in Deutschland ungehindert ihre Hassbotschaften verbreiten könnten. Der Übergang zwischen Salafismus und Rekrutierung des IS sei fließend.