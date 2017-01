Innere Sicherheit Weiter Differenzen zwischen Union und SPD

De Maizière (r.) und Oppermann (dpa)

Bundesinnenminister de Maizière wirft der SPD mangelnde Kooperationsbereitschaft beim Thema innere Sicherheit vor.

Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", er sei nicht sicher, ob alle in der SPD bereit seien, harte Maßnahmen mitzutragen. De Maiziere, der vor allem darauf drängt, die Abschiebung sogenannter Gefährder zu beschleunigen, erklärte, in diesem Punkt könnte man schon viel weiter sein. SPD-Fraktionschef Oppermann sagte dagegen, de Maizière könne bei Terrorismus-Verdacht mit einer Anordnung sofort abschieben. Er habe es nur noch nie getan. Gefährder gehörten zumindest in Gewahrsam, fügte Oppermann hinzu. - Nach Angaben des Innenministeriums leben zur Zeit 548 sogenannte Gefährder in Deutschland. 224 von ihnen haben keinen deutschen Pass; bei 62 handelt es sich um abgelehnte Asylbewerber.