Kim Jong Un hat als erster nordkoreanischer Machthaber den Boden des Südens betreten, um sich mit Südkoreas Präsident Moon Jae In zu treffen. Die Symbolik ist groß - doch inhaltlich wird von den Gesprächen eher wenig erwartet.

Ein Sprecher von Südkoreas Präsident Moon Jae In sagte, dass beide Staatschefs über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern gesprochen hätten. Die Gespräche seien aufrichtig und offen gewesen. Man versuche, Differenzen zu verringern, und arbeite an einer gemeinsamen Stellungnahme. Kim erklärte zu Beginn, er wolle ein "neues Kapitel" in den Beziehungen aufschlagen und erwarte, in "freimütigen Diskussionen" eine "bedeutende Vereinbarung" erreichen zu können. Moon forderte ihn seinerseits zu "kühnen" Entscheidungen auf, um Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu erreichen.

Südkoreas Präsident mit einigen Schritten im Norden

Das nach 2000 und 2007 erst dritte innerkoreanische Gipfeltreffen war von großer Symbolik getragen. Als erster nordkoreanischer Staatschef seit dem Ende des Korea-Krieges 1953 hatte Kim die Grenze überquert und südkoreanischen Boden betreten. Der Machthaber wurde direkt an der Demarkationslinie in der gemeinsamen Sicherheitszone von Moon Jae In empfangen. Beide begrüßten sich herzlich mit Handschlag und stellten sich den Fotografen. Moon empfing Kim mit militärischen Ehren, danach trug sich Kim ins Gästebuch des südkoreanischen "Friedenshauses" in Panmunjom ein. Er lud Südkoreas Präsidenten erneut zu einem Besuch in Pjöngjang ein.

Kim forderte den südkoreanischen Präsidenten auf, seinerseits die Betonschwelle im Boden, die die Linie kennzeichnet, auch nach Norden zu überqueren. Moon betrat damit für einige Schritte erstmals nordkoreanischen Boden, was vorher nicht erwartet worden war. Die beiden überschritten die Demarkationslinie Hand in Hand in beide Richtungen. Zwischen den blauen Baracken, die beide Seiten nach dem Krieg für Besprechungen nutzten, markiert die betonierte Schwelle zwischen dem Sandfeld im Norden und dem Kiesbett im Süden die Demarkationslinie.

JUST IN: Kim Jong Un becomes first North Korean leader to cross line dividing the two Koreas since fighting ended in the Korean War https://t.co/39aG7dK076 pic.twitter.com/iALanC5iCD — CNN (@CNN) 27. April 2018

Mit welcher Art von Vereinbarung die Gespräche zu Ende gehen werden, war allerdings unklar. "Es hängt wirklich vom Verlauf der Diskussionen ab", sagte der Sprecher Moons. Die USA und Südkorea fordern ein klares Bekenntnis Kims zur Denuklearisierung, womit sie eine baldige, überprüfbare und nicht umkehrbare Beseitigung der Atomwaffen meinen. Kim hatte aber erst am vergangenen Freitag, als er überraschend die Einstellung seiner Atom- und Raketentests verkündet hatte, die Vollendung des Atomprogramms als "großen Sieg" gefeiert. Beobachter zweifeln am Willen Kims zur Abrüstung.

Koreaexperte: Gesprächsbereitschaft aus wirtschaftlicher Not

Der Koreaexperte Walter Klitz rechnet weder mit einer kurzfristigen Öffnung des abgeschotteten Landes, in dem Kim Jong Un mit großer Härte regiert, noch mit einer Abrüstung des Nordens. "Wir reden über Symbole und Stimmungen, aber zu wenig über die Substanz", sagte Klitz im Deutschlandfunk. Treffen dieses Formats hätten auch 2000 und 2007 zu keinen nachhaltigen Ergebnissen geführt. Seit den 80er Jahren habe sich an der Rhetorik in Nordkorea nichts geändert. Kim Jong Un (l.) und Moon Jae-in beim Überschreiten der Demarkationslinie (AP/Korea Summit Press Pool)

Auf die im Westen und vor allem vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump geforderte "vollkommene, überprüfbare und unumkehrbare Abrüstung" deute "im Augenblick überhaupt nichts" hin. Schon früher habe Nordkorea Abrüstungsmaßnahmen in Aussicht gestellt, die dann aber an der Überprüfbarkeit gescheitert seien. "Ich kenne den Film, ich hab ihn schon zwei Mal gesehen", sagte Klitz. Gleichzeitig sei es natürlich richtig, dass der Dialog aufgenommen worden sei. Die Gesprächsbereitschaft führe er aber auf die wirtschaftliche Not des Landes zurück.

Weitere Gespräche am Nachmittag

Nach einer ersten Gesprächsrunde kehrte Kim über Mittag Ortszeit zum Essen und für eine Pause wieder auf die nordkoreanische Seite zurück. Die eintägigen Gespräche sollten am Nachmittag fortgesetzt werden und am Abend mit einem Bankett enden. Der innerkoreanische Gipfel wird auch das geplante Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump Ende Mai oder Anfang Juni vorbereiten. "Wir sind hoffnungsvoll, dass die Gespräche Fortschritt in Richtung einer Zukunft von Frieden und Wohlstand für die gesamte koreanische Halbinsel erzielen", teilte das Weiße Haus zu dem Treffen zwischen Moon und Kim mit.

Nordkoreas Machthaber wurde begleitet vom protokollarischen Staatsoberhaupt Kim Yong Nam und von seiner Schwester Kim Yo Jong, die praktisch als seine Stabschefin fungiert. Beide waren schon zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gereist.

(nch/riv)