Verbraucherschützer bewerten die geplante Neuordnung der Energiekonzerne E.ON und RWE unterschiedlich.

RWE will sich an E.ON beteiligen, die Geschäftsfelder seiner Tochter Innogy sollen aufgeteilt werden. Eon will sich auf das Netzgeschäft konzentrieren, RWE auf die erneuerbaren Energien.



Der Dachverband der Verbraucherzentralen erhofft sich von dem Zusammenschuss sinkende Strompreise. Der Bund der Energieverbraucher befürchtet dagegen Preissteigerungen, weil der Markt weniger Anbieter hätte. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung widersprach dieser Ansicht: Es gebe genug Stromanbieter und damit auch genug Möglichkeiten für Stromkunden zu wechseln.



Der Energieexperte der Wirtschaftsredaktion des Deutschlandfunks, Hetzke, schloss sich dieser Meinung an. In der Sendung "Wirtschaft und Gesellschaft" sagte er, auf dem Strommarkt gebe es mittlerweile sehr viele unterschiedliche Anbieter wie Stadtwerke oder Genossenschaften und damit Wettbewerb. Die Energieversorger hätten nicht mehr die Marktstellung frührer Zeiten.



Bei den Stromnetzen hätte E.ON dagegen nach der Neuordnung eine marktbeherrschende Stellung, sagte Hetzke. Bisher gibt es im Bereich der Energiedurchleitung eine Konkurrenz zwischen E.ON und Innogy. Hetzke verwies aber auf die deutschen Wettbewerbshüter. Nach deren Ansicht sei dieser Markt genügend reguliert, Preissteigerung daher nicht zu befürchten.



Verwundert zeigte sich der Wirtschaftsredakteur über die positive Reaktion der Gewerkschaft Verdi auf den geplanten Zusammenschluss. Während Verdi auf sichere Arbeitsplätze hofft, geht Hetzke davon aus, dass sich die Zahl der Stellen bei den Unternehmen verringern werde. Von den Synergieeffekten, die die Neuordnung mit sich bringe, profitierten wohl vor allem die Aktionäre.