RWE und Eon wollen bei der geplanten Aufteilung des Energiekonzerns Innogy betriebsbedingte Kündigungen vermeiden.

Das sagten die Vorstandsvorsitzenden von RWE und Eon, Teyssen und Schmitz, in Essen. Gestern Abend hatten beide Unternehmen mitgeteilt, dass im Zuge des Umbaus 5.000 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Die Gewerkschaften Verdi und IGBCE hatten zuvor erklärt, sie gingen von einem Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen aus.



Geplant ist, dass RWE sich an Eon beteiligt, die Geschäftsfelder seiner Tochter Innogy sollen aufgeteilt werden. Eon will sich auf das Netzgeschäft konzentrieren, RWE auf die erneuerbaren Energien. Bundeskanzlerin Merkel und die an RWE beteiligten Kommunen hatten das Vorhaben begrüßt.



Hören oder lesen Sie hier noch einen Kommentar zur Aufspaltung von Innogy von Klemens Kindermann im Dlf.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.