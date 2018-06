Unter anderem soll die Landwirtschaft in die Pflicht genommen werden und die Vielfalt der Fruchtfolge vergrößern. Gleichzeitig soll der Einsatz von Pestiziden sinken. Auch in Schutzgebieten soll der Insektenschutz verbessert werden, dabei soll die Renaturierung von Fließgewässern helfen und neue Lebensräume für die Insekten schaffen. Auch das Thema Luftverschmutzung ist Teil des Papiers. Gleichzeitig sehen die Punkte mehr Investition in die Forschung vor und eine Stärkung des gesellschaftlichen Engagements.

Mehr als Vorschläge sind die Punkte bislang allerdings nicht: Einen Zeitplan für die Umsetzung gibt es noch nicht und auch die Finanzierung ist noch offen.