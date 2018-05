Die US-Raumfahrtbehörde Nasa schickt heute einen neuen Lander zum Mars.

Die Mission "InSight" soll zwei Jahre lang das innere des Roten Planeten erforschen. Geplant ist, dass der Lander im November den Mars erreicht. Wegen eines undichten Forschungsinstruments hatte der Start schon einmal um zwei Jahre verschoben werden müssen.



Eines der Hauptexperimente der Mission stammt aus Deutschland: eine kleine Sonde des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, die sich fünf Meter tief in den Marsboden eingraben soll. Dort soll die Sonde HP3 Temperatur und Wärmeleitfähigkeit messen. Der Seismograph SEIS soll Kern, Mantel und Kruste des Mars genau analysieren. Er wurde in Frankreich mit Hilfe aus Deutschland, der Schweiz und Großbritannien konstruiert.



Die Forscher wollen Mars-Beben nachweisen und erfahren, wie sich die Temperaturen in tieferen Schichten des Mars verhalten. "Der Mars ist ein Gesteinsplanet, so wie die Erde – also lernen wir so auch etwas über die Geschichte unseres Planeten", sagte Nasa-Ingenieur Ramon de Paula.



Um etwas über das Innere des Mars zu erfahren, analysieren die Forscher auch den Mond Phobos. Dieser zieht bei der Umkreisung an der Oberfläche des Planeten. "Sie senkt und hebt sich leicht. Diese Bewegungen verraten uns etwas über das Innere des Mars", erklärte Troy Lee, Ingenieur für die "InSight"-Mission am Jet Propulsion Laboratory.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.