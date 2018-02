Integration ist nach Ansicht des Bürgermeisters der belgischen Stadt Mechelen keine Einbahnstraße.

Bart Somers sagte im Deutschlandfunk, er erwarte von den Migranten, dass sie so schnell wie möglich die Sprache lernten, ihren Beitrag leisteten und die Grundsätze der Gesellschaft akzeptierten. Gleichzeitig müssten die Einheimischen für Diversität offen sein.



Grundlage für all das sei die Sicherheit eines jeden, betonte Somers, der 2016 als weltbester Bürgermeister ausgezeichnet worden war. Das Problem dabei sei nicht der Migrant an sich, man müsse sich vielmehr mit den Kriminellen beschäftigen. Wenn in einem Straßenviertel das Verbrechen das Leben bestimme, dann dauere es nicht lange, bis die Extremisten folgten.



In Mechelen leben 128 Nationen zusammen. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten in Belgien gibt es dort kaum Anhänger eines gewaltbereiten Islamismus.

