Der Leiter der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, Wagner, hat sich gegen verpflichtende Besuche für Flüchtlinge in NS-Gedenkstätten ausgesprochen.

Er und seine Kollegen seien generell gegen Führungen unter Zwang, sagte Wagner dem Evangelischen Pressedienst. Nationalsozialismus und Holocaust sollten in Integrationskursen allerdings zum Thema gemacht werden. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Özoguz, und der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hatten sich dafür ausgesprochen, mit Flüchtlingen jüdische Gedenkstätten zu besuchen.



Eine zweijährige Untersuchung des vom Bundestag eingesetzten Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus hat ergeben, dass viele Juden in Deutschland Angst vor wachsenden antisemitischen Tendenzen unter Muslimen haben. Zuverlässige wissenschaftliche Befunde gibt es dafür aber nicht.