Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe hat Kita-Plätze für alle Flüchtlingskinder in Deutschland gefordert.

Die Kindertagesstätten seien Türöffner in die Gesellschaft, sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Böllert, der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt gebe es 120.000 Flüchtlingskinder unter sechs Jahren in Deutschland. Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe ist ein Netzwerk bundeszentraler Zusammenschlüsse, Organisationen und Institutionen der freien und öffentlichen Jugendhilfe in Deutschland. Sie stellt am Vormittag in Berlin einen Bericht zur Lage der Jungen und Mädchen in Deutschland vor.