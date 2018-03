Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, CDU, hat Verständnis für Kommunen geäußert, die keine Flüchtlinge mehr aufnehmen wollen.

Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, das sei kein Zeichen von Unlust oder Verweigerung sondern von Problemen mit der Integration. Es gebe Menschen, die sich nicht an hiesige Werte und Gesetze halten wollten, so Kretschmer. In Städten wie Cottbus sehe man, dass jugendliche Migranten in größeren Gruppen aufträten und sich von normaler Ansprache nicht beeindrucken ließen. Wenn man in dieser Situation beherzt handele, beseitige man viele Irritationen, die zur Abwendung von den Volksparteien und zur Protestwahl geführt hätten, meinte der sächsische Ministerpräsident.



Zur Debatte für oder wider den Islam als Teil Deutschlands sagte er, jene Muslime, die sich in die Gesellschaft einbringen wollten, müssten geschützt werden vor jenen, die einen radikalen Islam vertreten. Der Satz, wonach der Islam zu Deutschland gehöre, sei ihm zu unkonkret. Das gelte auch für die gegenteilige Aussage, betonte Kretschmer.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.